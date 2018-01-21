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ÖSO Afrin'de operasyona başladı

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu, geniş kapsamlı operasyon başlattı.

AA | 21.01.2018 - 08:38..
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ÖSO Afrin'de operasyona başladı

ÖSO Afrin'de operasyona başladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

YALNIZCA TERÖRİSTLERE AİT NOKTALAR HEDEF ALINIYOR

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YUVALANDIĞI BÖLGE: AFRİN

Afrin, Esad rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor.

AMANOS DAĞLARI

Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor.

Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

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