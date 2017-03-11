ÖSO, El Bab'da bir köyü daha Esad rejiminden aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli ÖSO, El Bab'ın doğusunda Esad rejimi askerleriyle çatıştı.
ÖSO BATTUŞİYE KÖYÜ'NÜ ELE GEÇİRDİ, 4 ESAD ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ
Yerel kaynaklar, El Bab’ın doğusunda bulunan Tadif yakınlarındaki Battuşiye Köyü’nü Esad rejiminden alan ÖSO birliklerinin 4 Esad askerinin öldürüldüğünü, 2’sinin rehin alındığını iddia etti.
TÜRK BAYRAĞI DİKTİLER
ÖSO’ya bağlı Fatih Sultan Mehmet Tugayı birlikleri, Esad rejimini geri çekilmeye zorlayarak aldıkları köye Türk bayrağını diktiler.