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ÖSO, El Bab'da bir köyü daha Esad rejiminden aldı

TSK destekli ÖSO birliklerinin, El Bab'da Esad rejimi birlikleriyle mücadelesi sürüyor.

11.03.2017 - 11:14
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ÖSO, El Bab'da bir köyü daha Esad rejiminden aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli ÖSO, El Bab'ın doğusunda Esad rejimi askerleriyle çatıştı.

ÖSO BATTUŞİYE KÖYÜ'NÜ ELE GEÇİRDİ, 4 ESAD ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ

Yerel kaynaklar, El Bab’ın doğusunda bulunan Tadif yakınlarındaki Battuşiye Köyü’nü Esad rejiminden alan ÖSO birliklerinin 4 Esad askerinin öldürüldüğünü, 2’sinin rehin alındığını iddia etti.

ÖSO, El Bab'da bir köyü daha Esad rejiminden aldı

TÜRK BAYRAĞI DİKTİLER

ÖSO’ya bağlı Fatih Sultan Mehmet Tugayı birlikleri, Esad rejimini geri çekilmeye zorlayarak aldıkları köye Türk bayrağını diktiler.

ÖSO, El Bab'da bir köyü daha Esad rejiminden aldı

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