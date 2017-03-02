ÖSO El Bab'da YPG'den 2 köyü aldı

Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Menbic'in batısında çatışmaya girdi.

El Bab'ın terör örgütü IŞİD'den geri alınmasıyla başlayan yeni süreçte kuzeye doğru ilerleyen ÖSO güçleri, son günlerde bazı köyleri YPG'den kurtarmıştı.

Bugün öğleden sonra taraflar bir kez daha çatıştı. ÖSO güçlerinin Tel Turin köyünü aldığı bildiriliyor.

Silah seslerinin duyulduğu bölge, El Bab ile Menbic'i birbirine bağlayan ana yolun etrafındaki köyler.

Türkiye, geçen yıldan bu yana Menbic'teki YPG'lilerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada El Bab'dan sonraki adımın Menbic olacağını ilan etmişti.

ABD MENBİC'DE YPG'Yİ EĞİTİYOR

ABD'nin desteğini alan YPG'liler ise, bölgeden ayrılmadı. Son olarak, ABD Menbic'de askeri üs kurdu ve YPG'lilere eğitim veriyor. ABD özel kuvvetler askerleri ile YPG'lilerin birlikte çekilmiş fotoğrafları, bugün sosyal medyada paylaşılmıştı.



Reuters haber ajansına konuşan Menbic Askeri Konsey sözcüsü, ilerlemenin sürmesi halinde kenti savunacakları tehdidinde bulundu.