taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.320
USD
3,6602
EURO
3,8624
ALTIN
146,95
PETR
56,3800

ÖSO El Bab'da YPG'den 2 köyü aldı

El Bab'ın kuzeyinde ilerleyen ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler karşı karşıya geldi.

02.03.2017 - 00:35
  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Menbic'in batısında çatışmaya girdi.

El Bab'ın terör örgütü IŞİD'den geri alınmasıyla başlayan yeni süreçte kuzeye doğru ilerleyen ÖSO güçleri, son günlerde bazı köyleri YPG'den kurtarmıştı.

Bugün öğleden sonra taraflar bir kez daha çatıştı. ÖSO güçlerinin Tel Turin köyünü aldığı bildiriliyor.

Silah seslerinin duyulduğu bölge, El Bab ile Menbic'i birbirine bağlayan ana yolun etrafındaki köyler.

Türkiye, geçen yıldan bu yana Menbic'teki YPG'lilerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada El Bab'dan sonraki adımın Menbic olacağını ilan etmişti.

ÖSO El Bab'da YPG'den 2 köyü aldı

ABD MENBİC'DE YPG'Yİ EĞİTİYOR

ABD'nin desteğini alan YPG'liler ise, bölgeden ayrılmadı. Son olarak, ABD Menbic'de askeri üs kurdu ve YPG'lilere eğitim veriyor. ABD özel kuvvetler askerleri ile YPG'lilerin birlikte çekilmiş fotoğrafları, bugün sosyal medyada paylaşılmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan Menbic Askeri Konsey sözcüsü, ilerlemenin sürmesi halinde kenti savunacakları tehdidinde bulundu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süper Lig'e referandum ayarı

Süper Lig'e referandum ayarı

0
Sakarya'da bulaşık makinesi patladı: 1 yaralı

Sakarya'da bulaşık makinesi patladı: 1 yaralı

4
Grup Yorum üyeleri tahliye edildi

Grup Yorum üyeleri tahliye edildi

2
Muğla'da fuhuş operasyonu

Muğla'da fuhuş operasyonu

0
Hindistan'da kadının üzerinden tren geçti İZLE

Hindistan'da kadının üzerinden tren geçti İZLE

0
Mardin'de 2 terörist öldürüldü

Mardin'de 2 terörist öldürüldü

2
ÖSO El Bab'da YPG'den 2 köyü aldı

ÖSO El Bab'da YPG'den 2 köyü aldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM