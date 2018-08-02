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ÖSO Esad'a karşı en büyük orduyu kurdu

Bebek katili Esad'a karşı mücadele eden 3 muhalif örgüt birleşme kararı aldı. Muhalifler, "Ulusal Özgürleştirme Cephesi"ne katılarak en büyük askeri grubu oluşturdular.

AA | 02.08.2018 - 04:25..
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Özgür Suriye Ordusu'na bağlı üç askeri  muhalif grup, Ulusal Özgürleştirme Cephesi'ne katılarak birleşme kararı aldı. Söz  konusu muhalif askeri grupların, "Suriye Kurtuluş Cephesi", "Ceyşül Ahrar" ve  "Sukuru Şam" oldukları öğrenildi.

ÖSO BİLEŞENLERİ TEK ÇATI ALTINDA

Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin liderliğini Fadıl Allah El Hacci'nin  devam ettireceği belirtildi.

Feylak-ı Şam, Nasır Ordusu, Özgür İdlib Ordusu, 1. Sahil Tümeni, 2.  Sahil Tümeni, 1.Fırka, 2. Ordu, Seçkinler Ordusu, Şüheda El İslam Dareyya, El  Huriyye Tugaye ve 23. Fırka grupları geçen mayıs ayı sonunda birleşerek "Ulusal  Özgürleştirme Cephesini" kurmuştu.

Ahrar Şam İslami Harekatı ile Nureddin Zengi Harekatı grupları da  geçen şubat ayında, "Suriye Kurtuluş Cephesi" adı altında birleşmişti.

Ulusal Özgürleştirme Cephesi, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama  ilinin kuzeyinde Esad rejimine karşı mücadele ediyor. Son katılımlarla birlikte  yaklaşık 100 bin muhalif, tek çatı altında toplandı ve böylece Suriye'de Beşar  Esad rejimine karşı savaşan en büyük askeri grup kurulmuş oldu.

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