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ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

Göğsünde Türk bayrağı taşıdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği ÖSO Komutanı Yasir, babasının kendisine Çanakkale savaşını anlattığını söyledi.

İHA | 13.04.2018 - 06:10..
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ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

4 kere vurulmasına rağmen TSK ile birlikte teröristlere karşı mücadelesine devam eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övgüyle söz ettiği ÖSO Komutanı Yasir Abdurrahim, Türk askeri sayesinde PKK'yı topraklarından attıklarını belirtti. Erdoğan'ın mazlumun yanında olduğunu belirten Komutan Yasir, Türk bayrağını göğsünde gururla taşıdığını ifade etti.

ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

"TÜRK BAYRAĞINI GURURLA TAŞIYORUM"

Türkiye sevgisi ile büyüdüğünü ve Türk askerleri ile omuz omuza görev yapmaktan gurur duyduğunu söyleyen Yasir Abdurrahimn, varlıklı bir aileden gelmesine rağmen, ülkesi ve Türkiye için cepheye koştuğunu ve göğsünde Türk bayrağını gururla taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinden sık sık bahsetmesinin gurur verdiğini ifade eden Yasir Abdurrahim, "Özgür Suriye Ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederim. Şehitlerimizin ailelerine Allah’tan rahmet diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinden şehit olanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bize destek verdiği için, Suriye halkını mülteci olarak kabul ettiği için, beni dile getirdiği için teşekkür ederim. Türk Silahlı Kuvvetleri bizimle beraber oldu, malzemesini bizimle paylaştı. Türk askerleri bizimle birlikte savaştı. Ben 4 kere yaralandım, tekrar cepheye koştum" dedi.

ÖSO Komutanı: Türk askeri ile birlikte PKK'yı attık  VİDEO

ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

"ÇANAKKALE RUHU İLE BÜYÜDÜK"

Babasının Esad rejiminde general olduğunu söyleyen Yasir Abdurrahim, “Benim babam rejimin olduğu dönemde general olarak görev yaptı. Beni vatanımı, devletimi seven, namusunu koruyan biri olarak yetiştirdi. Beni güzel İslam dinine uygun olarak yetiştirdi. Benim babam daima Çanakkale savaşlarını anlattı. Nasıl şehit verdiklerini anlattı. Bende savaşçılığımı, sağlam yürümeyi ondan öğrendim” şeklinde konuştu.

4 kez yaralanmasına rağmen cepheyi terk etmediğini ifade eden Abdurrahim, “Midem alındı, çeşitli yerlerimden yaralandım, yine cepheye koştum. Biz Suriye ve Türkiye bir milletiz. İnşallah biz buraları teröristlerdentemizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖSO Komutanı'na övgü VİDEO

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