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ÖSO mensubu Öcalan'ın posterini yaktı

ÖSO mensubu, YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan bir köyde teröristbaşı Öcalan posterini yırtıp, yaktı.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 14:46..
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ÖSO mensubu Öcalan'ın posterini yaktı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda köyler sıcak çatışmaların ardından birbir ele geçiriliyor.

ÖSO'YU KARALAMA KAMPANYASI

TSK ve ÖSO askerlerinin bölgedeki ilerleyişinden rahatsız olanlar da ÖSO'yu kötüleyerek gündemi değiştirmeye çalışıyor.

"Terörist" ve "it sürüsü" olarak hakaret edilen ÖSO mensupları ise bu kişilere Öcalan'ın posterini parçalayarak gerçek teröristin kim olduğunu gösterdi.

ÖSO mensubu Öcalan'ın posterini yaktı VİDEO

Eren Erdem, ÖSO'ya 'it sürüsü' dedi

ÖSO mensubu Öcalan'ın posterini yaktı

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