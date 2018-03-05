Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 43'üncü gününde hız kesmeden devam ediyor.
Afrin’e gidiş yolunda kritik öneme sahip Raco’nun önceki gün alınmasının ardından Raco ile Cinderes arasındaki Şeyh Hadid Beldesi terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenmişti.
ÖSO terörden temizlenen Raco'yu görüntüledi - VİDEO
'TERÖRİSTLER DÜKKANLARI YAĞMALADIKTAN SONRA GİTTİ'
ÖSO askerleri, Raco Beldesi teröristlerden temizlendikten sonra bölgeyi görüntüledi.
Görüntülerde, beldeye giren ÖSO askerlerinin, bölgede asılı terör örgütü posterlerini yere atarak parçaladığı görülüyor.
Kuzey Tugayı’nın komutanı Abu Ali, PKK’dan şiddet içeren bir direniş gördüklerini söyledi. Ayrıca, teröristlerin şehri boşaltırken dükkanları yağmaladıkları da bildirildi.