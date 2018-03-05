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ÖSO terörden temizlenen Raco'yu görüntüledi

TSK ve ÖSO tarafından temizlenen Raco'da, teröristlerin, bölgeden ayrılmadan önce dükkanları yağmaladıkları öğrenildi.

İHA | 05.03.2018 - 14:10..
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 43'üncü gününde hız kesmeden devam ediyor.

ÖSO terörden temizlenen Raco'yu görüntüledi

Afrin’e gidiş yolunda kritik öneme sahip Raco’nun önceki gün alınmasının ardından Raco ile Cinderes arasındaki Şeyh Hadid Beldesi terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenmişti.

ÖSO terörden temizlenen Raco'yu görüntüledi - VİDEO

'TERÖRİSTLER DÜKKANLARI YAĞMALADIKTAN SONRA GİTTİ'

ÖSO askerleri, Raco Beldesi teröristlerden temizlendikten sonra bölgeyi  görüntüledi.

Görüntülerde, beldeye giren ÖSO askerlerinin, bölgede asılı terör örgütü posterlerini yere atarak parçaladığı görülüyor.

Kuzey Tugayı’nın komutanı Abu Ali, PKK’dan şiddet içeren bir direniş gördüklerini söyledi. Ayrıca, teröristlerin şehri boşaltırken dükkanları yağmaladıkları da bildirildi.

ÖSO terörden temizlenen Raco'yu görüntüledi

ÖSO terörden temizlenen Raco'yu görüntüledi

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