TSK ile terör örgütlerine karşı mücadele eden ÖSO, Afrin'in beldesi Cinderes'te teröristleri uçaksavar silahıyla ateş altına aldı. ÖSO güçlerinin yaptığı atışlarda, teröristlerin mühimmat deposu imha edildi.

ÖSO teröristlerin mühimmat deposunu vurdu VİDEO

MÜHİMMAT DEPOSU HAVAYA UÇURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı başlattığı ve hız kesmeden devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO birlikleri YPG'yi vurdu.

Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’a yönelik yürüttülen Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında, operasyonlar Cinderes bölgesinde yoğunlaştı.

Son olarak Raco bölgesinin de alınmasının ardından ÖSO, atışlarını Cinderes'teki terör hedeflerine gerçekleştirdi. Terör örgütlerinin mühimmat deposu olarak tespit edilen nokta, Doçka adı verilen uçaksavar silahıyla yapılan atışların ardından imha edildi.