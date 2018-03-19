Terör örgütü YPG, Halep'in kuzeyindeki çatışmalarda öldürdüğü Özgür Suriye Ordusu mensuplarını bir tırın arkasına koyarak Afrin'de teşhir etmişti.
İNTİKAMI ALINDI
Yaklaşık 2 yıl sonra TSK desteğiyle Afrin'deki teröristlere büyük darbe vuran ÖSO, arkadaşlarının intikamını almış oldu.
O KAMYON YAKILDI
Son olarak kaçan teröristlerin arkasında bıraktığı o kamyon da ateşe verildi. ÖSO güçleri YPG'li teröristlerin kaçtığı Tel Rıfat'ı da temizlemek için emir bekliyor.
TEL RIFAT İÇİN EMİR BEKLİYORLAR
Dün Afrin'de yıkılan Kawa heykelinin altına da Arapça Tel Rıfat yazılması dikkat çekmişti.
ÖSO YPG'den intikamını aldı VİDEO