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ÖSYM, Arapça Rusça soru kitapçıklarını yayınladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Testi'ne bu yıl eklenen Arapça ve Rusça dillerine ait örnek soru kitapçıklarını yayınladı.

AA | 18.04.2018 - 17:02..
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2018'den itibaren ilk defa yapılacak Arapça ve Rusça dillerinde Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna ait örnek soru kitapçığına ÖSYM internet sitesinden erişilebilecek.

İKİ DİL İLAVELİ SINAV

Yükseköğretim kurumlarına geçiş sınavlarında, yabancı dil oturumunda önceki yıllarda sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden sınav yapılırken, bu yıl Arapça ve Rusça dilleri de ilave edildi.

ÖSYM daha önce de YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) örnek soru kitapçığını yayınlamıştı.

ÖSYM, Arapça Rusça soru kitapçıklarını yayınladı

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