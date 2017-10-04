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ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

04.10.2017 - 02:20
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ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Özer'in atanmasının 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince uygun görüldüğü belirtildi.

ÖMER DEMİR İSTİFA ETMİŞTİ

ÖSYM'nin puan hesaplamasına ilişkin yaptığı hata sonrası Prof. Dr. Ömer Demir, ÖSYM Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ondan boşalan koltuğu Prof. Dr. Mahmut Özer devralmış oldu.

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı VİDEO

MAHMUT ÖZER KİMDİR

Tokat'ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun olan Özer, yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tamamladı.

ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu

Özer, 1992-1994 yıllarında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında elektronik mühendisi, 1994-2002 yıllarında da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Elektrik Programında öğretim görevlisi olarak çalışmalarda bulundu.

Temmuz 2002'de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçentlik görevine başlayan Özer, aynı üniversitede 2005-2010 yıllarında  doçent olarak görevine devam etti.

Temmuz 2010 itibarıyla profesör olarak atanan Özer, 28 Kasım 2010 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babası.

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