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ÖSYM Başkanı Mahmut Özer'den YKS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun son halini bugün yayımlayacağız." dedi.

AA | 01.08.2018 - 09:09..
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  2. Eğitim

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mahmut Özer'in verdiği bilgilere göre, üniversite tercihleri 7-14 Ağustos'ta yapılacak. ÖSYM tarafından tercih süreci ile ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşılacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 31 AĞUSTOS'TA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak. YKS değerlendirme raporu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor; son halini 6 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANACAK

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YKS sonuçlarının zamanında açıklandığına işaret eden Mahmut Özer, sonuçlarla birlikte sonuçlara yönelik detaylı bir ön değerlendirme raporunun yayımlandığını kaydetti.

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer'den YKS açıklaması

"SINAVDA ERTELEME YAPMADIK"

Üniversiteye giriş sisteminde Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hem yapısal hem de sınavın yapılma tarihi açısından iki köklü değişikliğe gidildiğine dikkati çeken Mahmut Özer, "Bu nedenle ÖSYM'nin bu sene üniversiteye giriş sınavında sorumlulukları oldukça artmıştı. ÖSYM, yapısal değişikliği başarılı bir şekilde uyguladı. Ayrıca önceki yıllarda farklı tarihlerde çoklu oturumda yapılan sınavı bir hafta sonunda yapabilmenin lojistik güçlüğünün de başarılı bir şekilde üstesinden geldi. Sınav tarihi bir hafta ertelenmesine rağmen sınav sonucu açıklama tarihi olarak önceden ilan ettiğimiz 31 Temmuz 2018'de bir erteleme yapmadık." diye konuştu.

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer'den YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer

DEĞERLENDİRME RAPORU 6 AĞUSTOS'TA

Mahmut Özer, bu yıl sınav sonuçlarıyla birlikte açıklanan sayısal veri formatında değişikliğe gittiklerini belirterek, "2018 itibarıyla sınavlarla ilgili değerlendirme raporları yayımlamaya başladık. YKS ile ilgili de ön değerlendirme raporunu bu çerçevede hazırladık. Bu raporun da özellikle eğitimciler tarafından beğeniyle karşılanmasından mutluluk duyuyoruz. Değerlendirme raporu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor; son halini 6 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun taslak halini 3 Temmuz'da yayımladıklarını hatırlatan Mahmut Özer, "Kontenjanlar kılavuzunun son halinibugün yayımlayacağız." bilgisini paylaştı.

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer'den YKS açıklaması

TERCİH TAKVİMİ

Prof. Dr. Mahmut Özer, üniversite tercihlerinin 7-14 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, "ÖSYM tarafından tercih süreciyle ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız. Adayların tercih işlemleri bittikten sonra yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak." dedi.

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer'den YKS açıklaması

TEŞEKKÜR ETTİ

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, soru hazırlamadan sınav evrakının basılmasına, sınavın yapılmasından evrakların nakliyesine, sınav evraklarının değerlendirilmesinden sonuçların açıklanmasına kadar tüm süreçlerde büyük fedakarlıkla çalışan tüm çalışanlara ve paydaşlara en içten şükranlarını da sundu.

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