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ÖSYM bu yıl ilk kez e-ALES yapacak

ÖSYM Yönetim Kurulu, 2018 yılı e-ALES sınav tarihlerini, 1 Temmuz 2018 ve 30 Eylül 2018 olarak belirledi.

AA | 05.03.2018 - 15:26..
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki defa yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) ilaveten yılda iki defa da e-ALES yapılma kararı alındığını belirterek, 2018 yılında yapılacak e-ALES sınav tarihlerini 1 Temmuz 2018 ve 30 Eylül 2018 olarak açıkladı.

YILDA İKİ KERE e-ALES SINAVI YAPILACAK

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak 2018 yılından itibaren elektronik sınav kapasitesini ve sınav çeşitliliğini artırmayı hedefledikleri belirtti.

Şu ana kadar e-Sınav merkezlerinde sadece yabancı dil sınavlarını yapabildiklerine işaret eden Özer, şu bilgileri paylaştı:

"ÖSYM olarak 2018 yılından itibaren İngilizcenin yanında Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için yılda yapılan 2 sınava ilave olarak ilk defa yılda bir kez de elektronik sınav yapma kararı almıştık. YÖK’ün yeni kararı ile e-Sınav merkezlerimizde 2018 yılında e-ALES sınavları da yapabileceğiz. Böylece yılda iki defa yaptığımız ALES sınavına ilaveten iki defa da e-ALES sınavı yapacağız. Desteklerinden dolayı YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a şükranlarımı sunuyorum."

ALES 81 İLDE OLACAK

Prof. Dr. Özer, ÖSYM olarak daha önce de 2018 yılında yapılacak ALES sınavlarında "1000 altı kota" uygulamasının kaldırıldığını ve ALES sınavlarını 81 ilde yapma kararı aldığını açıkladıklarını dile getirdi.

Yeni uygulama ile bu imkana ilave olarak adaylara yılda iki defa da e-ALES sınav hizmeti sunulmuş olacağının altını çizen Özer, "ALES, üniversite mezunları için oldukça önemli bir sınav. ALES'in temelde üç kullanım amacı var. Birincisi, Türkiye'de üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla kullanılmaktadır. İkincisi, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman gibi akademik kadrolara yapılacak atamalarda kullanılmaktadır. Üçüncüsü, yurt dışına burslu lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, 2018 yılında yapılacak e-ALES sınav tarihlerini 1 Temmuz 2018 ve 30 Eylül 2018 olarak açıkladı.

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