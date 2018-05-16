ÖSYM, DGS adaylarına 10 dakika daha süre verecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM değerlendirme raporları serisinin ikincisinde meslek yüksekokulları ve açıköğretim fakültesi önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin, lisans programlarına geçişleri için yapılan 2017 Dikey Geçiş Sınavı'nın incelendiğini ve raporda sınava ilişkin iki önerinin yer aldığını söyledi.

ADAYLARA 10 DAKİKA DAHA VERİLDİ

Birinci önerinin sınav süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Mahmut Özer, "DGS'de sayısal testte 60 ve sözel testte 60 olmak üzere adaylara toplam 120 soru için 140 dakika cevaplama süresi verilmekteydi. ÖSYM raporunda testlerde işaretleme yapmayan aday sayılarının yüksek olması nedeniyle sınav süresinin iyileştirilmesi önerilmekteydi. Bu öneri, YÖK tarafından kabul edildi. 2018 DGS sınavında 120 soru için 140 dakika yerine 150 dakika cevaplama süresi verilecek" dedi

SINAV 81 İLDE YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, DGS'ye başvuran aday sayısının her geçen yıl arttığını, 2017'de 350 bin seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, bu adayların, DGS sınavına erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir karar daha aldıklarını bildirdi.

ÖSYM olarak önceki yıllarda sadece 17 il merkezinde yapılan DGS'yi 2018'de 81 il merkezinde yapma kararı aldıklarını kaydeden Mahmut Özer, "Artık adaylar, 2018 DGS sınavı için 17 il merkezine gitmeden kendi illerinde sınava girebilecekler" açıklamasında bulundu.