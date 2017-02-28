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ÖSYM, kamera sayısını iki katına çıkardı

ÖSYM, sınavlarda güvenlik uygulamaları kapsamında kullanılan kamera sayısını 251 bin 607'ye arttırdı.

28.02.2017 - 11:38
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ösym

ÖSYM'nin "2016 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu"na göre, geçen yılki sınavlarda kopya girişimlerini engellemek ve daha etkin bir kontrol sağlamak amacıyla dijital saate entegre kamera ve dedektör ile üst arama uygulaması yaygınlaştırıldı.

KAMERA SAYISI İKİ KAT ARTTI

Bir önceki yılın aynı döneminde 129 bin 321 kamera ile sınav bina ve salonları kayıt altına alınırken, geçen yılın aynı döneminde sınavlarda, 251 bin 607 kamera kullanıldı. Böylece, ÖSYM'nin geçen yıl kullandığı kamera sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat arttı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Bina girişlerinde 25 bin 812 el dedektörü ile adayların üstü arandı. Kamera kayıtları, ÖSYM'de oluşturulan komisyon tarafından incelendi ve sonuçları üst yönetime iletildi. Ayrıca, sınav evrakının taşınması için kullanılan nakil araçlarında, ÖSYM merkezden kontrol edilebilen elektromekanik kilit uygulamasına devam edildi.

Bunun yanında, ÖSYM tarafından adayların soru kitapçık türünü cevap kağıdına yanlış kodlamaları durumunda hak kaybı yaşanmaması için cevap kağıdı ve soru kitapçığı eşleştirmesi yapabilen karekod uygulaması ile sınavların değerlendirme süreci hızlandırıldı.

5556 KİŞİNİN SINAVI İPTAL

Diğer yandan, geçen yıl ÖSYM sınavlarında, bin 955 kişinin kol saati, bin 167 kişinin diğer kural dışı davranış, 778 kişinin geçersiz kimlik belgesi, 759 kişinin metal takı, 512 kişinin fazladan işaretleme, 156 kişinin cep telefonu, 115 kişinin cüzdan, 92 kişinin sınav öncesi okuma, 32 kişinin de kopya nedeniyle sınavı iptal edildi. Sınavı iptal edilen kişi sayısı 5 bin 556 oldu.

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