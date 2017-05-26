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ÖSYM KPSS adaylarını uyardı

ÖSYM, 2017-KPSS alan sınavlarının başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işleminin tamamlanacağını duyurdu.

26.05.2017 - 14:00
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ÖSYM KPSS adaylarını uyardı

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 2017-KPSS alan sınavlarının birinci oturumunun (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) yarın saat 10.00'da, ikinci oturumunun (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.30'da, üçüncü oturumunun ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 28 Mayıs saat 10.00'da uygulanacağı belirtildi.

15 DAKİKA KURALI

Sınavların başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı, 10.00'da başlayacak oturumlar için saat 09.45'ten sonra, 14.30'da başlayacak oturum için ise saat 14.15'ten sonra adayların, sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.

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