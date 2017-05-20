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ÖSYM KPSS adaylarını yine uyardı

ÖSYM, Kamu Personel Sınavı'na girecek adaylarına 09.45 uyarısısını yineledi.

20.05.2017 - 23:13
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın yapılacak Kamu Personel Sınavı'na (KPSS) girecek adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, KPSS genel kültür - genel yetenek oturumunun 10.00'da, eğitim bilimleri oturumunun ise 14.30'da başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada şu uyarılara yer verildi:

"Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır. Eğitim bilimleri oturumu saat 14.30'da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 14.15'ten sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır."

ANKARA'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU UYARISI

ÖSYM, yarın Ankara'nın bazı semtlerinde trafik yoğunluğu yaşanacağı bilgisini de adaylarla ve görevlilerle paylaştı. KPSS adayları ve görevlilerine, yarın Ankara'nın Altındağ, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde sabah erken saatlerde yapılacak güvenlik kontrolleri nedeniyle trafiğin yavaşlayabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "21 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak KPSS'ye, Ankara trafiğinde yoğunluk yaşanacağından sınava gireceğiniz binaya bu durumu dikkate alarak gidiniz." uyarısı yapıldı.

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