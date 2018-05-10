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ÖSYM, KPSS başvuru ücretinde değişikliğe gitmedi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr.Mahmut Özer, "Sınav başvuru ücretlerinde 2017 yılına göre bir değişiklik yapmadık" dedi.

AA | 10.05.2018 - 14:54..
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  2. Eğitim

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, KPSS lisans başvurularının bugünden itibaren alınmaya başlandığını anımsatarak, bunun 21 Mayıs'a kadar süreceğini 6 Haziran'ın ise geç başvuru günü olarak belirlendiğini ifade etti.

ÖSYM, KPSS başvuru ücretinde değişikliğe gitmedi

SINAVLAR TEMMUZ VE AĞUSTOS'TA

Tüm adaylar için zorunlu olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Testi'nin 22 Temmuz'da sabah oturumunda yapılacağını anlatan Mahmut Özer, Eğitim Bilimleri Testi'nin aynı gün öğleden sonra oturumunda, Alan Bilgisi Testlerinin 28-29 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ise 5 Ağustos'ta uygulanacağını aktardı.

ÖSYM, KPSS başvuru ücretinde değişikliğe gitmedi

BAŞVURU ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Prof. Dr. Mahmut Özer, "KPSS ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlar arasında en büyük katılımın olduğu bir sınav. Sınav başvuru ücretlerinde 2017 yılına göre bir değişiklik yapmadık" dedi.

Buna göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarına başvuru ücreti 60'ar lira, alan bilgisi sınavlarına başvuru ücreti ise 40'ar lira olacak.

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