ÖSYM raporuna göre en iyi öğretmen üniversiteleri

ÖSYM'nin internet sitesinde, sınavlara yönelik bu yılın sekizinci değerlendirme raporu yayımlandı. Rapora göre, öğretmen kadrolarına atamalarda kullanılan KPSS ÖABT, 16 alanda uygulanıyor.

Atamalarda kullanılan KPSSP121 puanının hesaplanmasına KPSS ÖABT sonucunun yanında KPSS genel yetenek ve genel kültür ile KPSS eğitim bilimleri testlerinde adayların aldıkları puanlar etki ediyor. 2017 ÖABT'de 260 bin 805 adayın sınavı geçerli sayıldı.

2017 ÖABT'ye en yüksek katılımın Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği alanında, en düşük katılımın ise fizik öğretmenliği alanında olduğu belirlendi. Sınava katılanların yüzde 69'u kadın, yüzde 31'i erkek adaylardan oluştu.

AÖTB'DE EN BAŞARILI ÜNİVERSİTELER

2017 KPSS ÖABT'nin detaylı analizine yer verilen raporda, üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun aday sayıları, KPSS genel yetenek, genel kültür testi, KPSS eğitim bilimleri testi, ÖABT testi ham puan ortalamaları ve KPSSP121 puan ortalamaları da paylaşıldı.

Tablolar detaylı incelendiğinde adayların üniversitelerine göre her bir testten elde ettikleri ham puan ortalamalarına veya KPSSP121 puan ortalamalarına göre performans sıralaması yapılabiliyor.

Buna göre, mezunlarından en az 50'sinin sınava girdiği üniversitelerin değerlendirmeye alındığı raporda KPSSP121 puan ortalamalarına göre başarılı ilk on üniversite şöyle,

BİYOLOJİ

Biyoloji öğretmenliğinde Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.

FİZİK

Fizik öğretmenliğinde Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi.

İNGİLİZCE

İngilizce matematik öğretmenliğinde Pamukkale Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi.

İngilizce öğretmenliğinde Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi.

COĞRAFYA

Coğrafya öğretmenliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Aksaray Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

FEN VE TEKNOLOJİ

Fen ve teknoloji/fen bilimleri öğretmenliğinde İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

KİMYA

Kimya öğretmenliğinde Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ege Üniversitesi.

MATEMATİK

Matematik öğretmenliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Okul öncesi öğretmenliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenliğinde Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Sınıf öğretmenliğinde Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi.

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal bilgiler öğretmenliğinde İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Fırat Üniversitesi.

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

Tarih öğretmenliğinde Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

TÜRK DİLİ VE DEBİYATI

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Türkçe öğretmenliğinde Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.