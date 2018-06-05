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ÖSYM sınav koordinasyon toplantısı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesi'nde sınav koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İHA | 05.06.2018 - 12:34..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahta sınav koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, ÖSYM yetkilileri tarafından YKS sınavında görev alacak personele bilgi verildi.

YKS GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, 30 Haziran 2018 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) görev alacak olan personel, binalarda güvenliğin sağlanması, öğrencilerin sınav salonuna alınması, sınav öncesi ve sınav esnasında uygulanması gereken kuralları hakkında bilgilendirildi.

ÖSYM sınav koordinasyon toplantısı düzenlendi

300 SINAV SALONUNDA 1000 GÖREVLİ

ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavda 300 sınav salonunda yaklaşık 1000 personelin görev yapacağını kaydeden Kahta Meslek Yüksekokulu Müdürü ve ÖSYM Kahta Sınav Koordinatörü Doç. Dr. İlkan Ali Olgunoğlu, “İlçemizde ilk defa uygulanacak olan YKS’ye Kahta, Samsat, Gerger ve Sincik gibi ilçelerden yaklaşık 5 bin öğrenci, ilçe merkezinde bulunan 22 okulda sınava katılacak. İlçemizde YKS’de görev alacak yaklaşık 1000 personelimize sınavda sorumlulukları hakkında bilgi vermek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik. Toplantıda, ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sadık Çelikel, bina sorumluları, salon sorumluları, hizmetli, güvenlik güçleri gibi çeşitli pozisyonlarda görev alacak olan personelin yetki ve sorumlukları hakkında bilgi verdi. Sınav esnasında herhangi bir sorun çıkmaması ve öğrencilerin huzurlu bir sınav ortamı yaşaması için bütün kurumlar ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

ÖSYM sınav koordinasyon toplantısı düzenlendi


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