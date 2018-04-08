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ÖSYM, sınav salonlarını 330 bin kamera ile kayıt altına aldı

ÖSYM tarafından geçen yıl düzenlenen sınavlarda, 330 bin 300 saate entegre kamera ile sınav bina ve salonlarının yüzde 76'sı kayıt altına alındı.

AA | 08.04.2018 - 13:46..
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Geçen yıl sınav yapılan binaların kapı girişine, sınav evrakının dağıtımının yapıldığı bina sınav sorumlusu odasına ve sınav salonlarına saate entegre kamera yerleştirilerek sınavın her anı kayıt altına alındı.

KAMERA UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Özellikle bina girişi ve sınav evrakının dağıtımının yapıldığı bina sınav sorumlu odaları, sınavın her aşamasında oluşan her türlü şikayet ve her türlü olumsuzluklar açısından takip edildi ve gereği ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yerine getirildi.

ÖSYM, sınav salonlarını 330 bin kamera ile kayıt altına aldı

Geçen yıl yapılan sınavlarda bina girişi, bina sınav sorumlusu odası ve sınav salonu olmak üzere 330 bin 500 saate entegre kamera uygulaması gerçekleştirildi.

ÖSYM tarafından geçen yılki sınavlarda 27 bin 107 bina, 405 bin 522 salon kullanıldı. Kameraların tüm bina ve salonlarda kullanım oranı yüzde 76,39 oldu.

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