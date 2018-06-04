ÖSYM sınavlarında ilk 5 ayda 3 bine yakın soru soruldu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yıl başından bu yana yapılan sınavları değerlendirdi. ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, kurum tarafından bu yılın ilk 5 ayında yapılan 16 sınava, toplam 945 bin 445 adayın başvurduğunu bildirdi.

Sınavlarda 155 bin 271 sınav görevlisinin hizmet verdiğini, sınav görevlisi başına düşen aday sayısının ortalama 6 olduğunu belirten Mahmut Özer, bu oranın e-Sınavlarda ortalama 14 olduğunu ifade etti.

EN FAZLA SINAV GÖREVLİSİ EKPSS'DE

ÖSYM olarak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) özel önem gösterildiğini, bu nedenle aday başına diğer sınavlara göre daha fazla sınav görevlisi görevlendirildiğini dile getiren Özer, EKPSS 2018'de görevli başına 1,5 aday düştüğünü kaydetti.

SINAV ÜCRETLERİ İÇİN YENİ UYGULAMA

Mahmut Özer, sınav görevlilerinin ücretlerinin ödenmesiyle ilgili yeni bir uygulama başlattıklarını da anlatarak, daha önce ödenmesi uzun süren görevli ücretlerinin, sınav görevlilerinin sınav sonrası doldurmaları gereken anket için verilen iki günlük süre sonunda hemen ödendiğini vurguladı.

Mahmut Özer, ÖSYM'nin bu uygulamasını 2018'in ilk 5 ayında düzenli yaptığını, bu uygulamanın sınav görevlilerinde büyük memnuniyet oluşturduğunu belirtti.

İLK BEŞ AYDA SORU İPTALİ YOK

ÖSYM tarafından yıl başından bu yana yapılan sınavlarda 2 bin 909 soru kullandığını bildiren Mahmut Özer, "Sınavlarda 2 bin 909 soru kullanıldı, soruların hiçbiri iptal edilmedi" dedi.

Özellikle TUS ilkbahar sınavında her yıl birkaç soru iptali için mahkemeye gidildiğini hatırlatan Mahmut Özer, bu yıl yapılan TUS ilkbaharda uzun zamandan beri ilk kez hiçbir soru iptali yaşanmadığına işaret etti.

SONUÇLAR ZAMANINDA AÇIKLANDI

Mahmut Özer, sınav sonuçlarının tamamının da zamanında açıklandığını, KPSS ile farklı kurumlara yapılan yerleştirmelerin en kısa sürede gerçekleştirildiğini söyledi. ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, şu an için bu şekilde bekleyen ve gecikmiş olan bir yerleştirmenin söz konusu olmadığını ifade etti.

6 DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI

ÖSYM'nin bu yıl itibarıyla başlattığı yeni uygulama gereği ilk kez yapılan sınavlara yönelik değerlendirme raporlarının yayımlanmaya başladığını hatırlatan Özer, şimdiye kadar 6 değerlendirme raporunun yayımlandığını, yıl sonuna kadar 6 raporun daha yayımlanmasının planlandığını kaydetti.

SAĞLIK SORUNU YAŞAYANLARA 81 İLDE HİZMET

Mahmut Özer, engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylara 81 ilde hizmet verildiğine işaret ederek, bu adaylar ve kablolu/kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında alınması gereken adaylar için 14 ilde 15 sınav merkezinde sunulan hizmetin yaklaşık 6 kat artırılarak 81 ilde ve 94 sınav merkezinde uygulanabilir hale geldiğini anlattı.

ALES İLK KEZ BÜTÜN YURTTA UYGULANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ALES sınavında bin altı kota uygulamasını kaldırarak sınavın 6 Mayıs 2018'de 81 ilde yapıldığını belirterek, "Böylece başvurduğu ilde aday sayısı binin altında olması durumunda başka bir ilde sınava girmesi gereken adaylar bu yıl kendi illerinde sınava girdiler" dedi.

25 DİLDE SINAV YAPILDI

Mahmut Özer, "ÖSYM 2017 yılı sonuna kadar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) 23 dilden sınav yapılabilirken yapılan yönetmelik değişikliği ile bu dillere Boşnakça ve Arnavutça dahil edildi. Böylece 1 Nisan 2018'de yapılan 2018-YDS İlkbahar dönemi sınavında ilk kez Boşnakça ve Arnavutça dilleri de dahil olmak üzere 25 dilden sınav yapıldı" şeklinde konuştu.