ÖSYM tercih sonuçlarını açıklayacağı tarihi belirledi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan üniversite tercihlerinin sonuçlarının 8 Ağustos'ta açıklayacağını belirtti.

ÖSYM'NİN SİTESİNDEN DUYURULACAK

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.