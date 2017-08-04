taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.491
USD
3,5352
EURO
4,1742
ALTIN
143,05
PETR
51,8300

ÖSYM tercih sonuçlarını açıklayacağı tarihi belirledi

ÖSYM, üniversite tercihlerinin sonuçlarını 8 Ağustos'ta açıklayacağını duyurdu.

04.08.2017 - 17:31
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan üniversite tercihlerinin sonuçlarının 8 Ağustos'ta açıklayacağını belirtti.

ÖSYM tercih sonuçlarını açıklayacağı tarihi belirledi

ÖSYM'NİN SİTESİNDEN DUYURULACAK

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak.

ÖSYM tercih sonuçlarını açıklayacağı tarihi belirledi

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

İlginizi Çekebilir
İnternet ve teknoloji gençleri tehdit ediyor
Türkiye'de 12-18 yaş grubu gençlerin yüzde 3,6'sı internet ve teknoloji bağımlısı, yüzde 21,8'i ise bağımlılık sınırında...
340 bin öğrenci için özel okul teşviki
Yeni eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için verilecek desteğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Öğretmen istihdamı seferberliği başlıyor
‘Öğretmen istihdamı’ projesiyle öğretmenler, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarında öğretmen olma fırsatı yakalayacak.
İTÜ Rektörü en çok kazandıracak 10 mesleği açıkladı
Günümüzde bildiğimiz birçok meslek miadını dolduracak. Üniversite sınavları sonrasında meslek seçiminde bulunacak gençlere tavsiyeler...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

115
Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

90
FETÖ'cüler için tek tip kıyafet uygulaması başlıyor

FETÖ'cüler için tek tip kıyafet uygulaması başlıyor

180
Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

59
Katar ile Türkiye'den ortak deniz tatbikatı

Katar ile Türkiye'den ortak deniz tatbikatı

46
Danimarka Prensi Kraliçe eşi ile aynı yere gömülmeyi reddetti

Danimarka Prensi Kraliçe eşi ile aynı yere gömülmeyi reddetti

51
İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM