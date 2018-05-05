ÖSYM üniversite sınavı önlemlerini konuştu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında düzenlenen ÖSYM Koordinatörler Toplantısı'nda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi alınacak önlemler masaya yatırıldı.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUŞULDU
Toplantıda, ÖSYM'nin İstanbul’da yaptığı sınavlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Süreçlerin iyileştirilmesiyle ilgili önerilerin ele alındığı toplantıda, özellikle YKS öncesi alınacak önlemler konuşuldu.
GENİŞ KATILIM OLDU
İstanbul'da düzenlenen toplantıya, ÖSYM İstanbul Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nail Yılmaz, Genel Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Akif Pamuk ve bölge koordinatörleri Prof. Dr. Ahmet Cihan, Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Bilgi, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Baykal, Prof. Dr. Abdullah Okumuş, Doç. Dr. Eyüp Bağcı, Prof. Dr. İsmail Kızılırmak, Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram, Prof. Dr. Mehmet Bilgin de katıldı.