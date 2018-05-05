ÖSYM üniversite sınavı önlemlerini konuştu

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900 milyonluk OGS ve HGS borcuna af

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyon kez kaçak geçiş olduğunu belirterek af geleceğini söyledi.