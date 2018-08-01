ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

Lise eğitimini tamamlayıp Üniversiteye geçmek isteyen öğrenciler geçtiğimiz günlerde bu yıl ilk kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS'ye girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen YKS sınavı tercih kılavuzu ise yayınlandı.

YKS TERCİH KILAVUZU

2018 - 2019 eğitim öğretim yılı takvimine göre üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve velilerin merak ettiği YKS tercih kılavuzuna BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.

TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS ARASINDA

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEKLER

Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 31 AĞUSTOS'TA

Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, tercih sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağını söyledi.