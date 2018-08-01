taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.681
USD
4,9259
EURO
5,7584
ALTIN
193,46
PETR
73,7700

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM'nin bu sene ilk kez düzenlediği YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası tercih kılavuzu yayınlandı.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 10:06..
  1. Haberler
  2. Eğitim
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

Lise eğitimini tamamlayıp Üniversiteye geçmek isteyen öğrenciler geçtiğimiz günlerde bu yıl ilk kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS'ye girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen YKS sınavı tercih kılavuzu ise yayınlandı.

YKS TERCİH KILAVUZU

2018 - 2019 eğitim öğretim yılı takvimine göre üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve velilerin merak ettiği YKS tercih kılavuzuna BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.

TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS ARASINDA

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM’nin bilgi amacıyla yayınladığı 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları ön kılavuzuna göre, üniversite adayları 7-14 Ağustos’ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEKLER

Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bunun dışında posta, fax, e-posta gibi herhangi bir yolla ÖSYM’ye yapılan tercihler kabul edilmeyecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra adaylar, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 31 AĞUSTOS'TA

Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, tercih sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanacağını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

233
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

13
İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

43
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

16
Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

361
Cumhuriyet'in PKK hassasiyeti

Cumhuriyet'in PKK hassasiyeti

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM