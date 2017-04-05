ÖSYM’den astım ilacı açıklaması

ÖSYM, adayın sınavda ilaç kullandığı gerekçesi ile YGS sınavının geçersiz olduğunu açıkladı.

Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 4. Sınıf öğrencisi Zehra Betül Baş, astım hastası olması nedeni ile sınava nefes açıcı ilaç ile girdi. Salonda bulunan görevlilerden izin alan ve herhangi bir yanlış faaliyette bulunmayan Betül Baş’ın sınavı geçersiz sayıldı.

"GEÇERSİZ SAYILMIŞTIR"

28 Mart’ta ÖSYM üzerinden sınav sonucuna bakmak için giren Betül Baş, “Sınav kurallarına uymadığınız için sınavınız geçersiz sayılmıştır.” yazısı ile karşılaştı. Bu sonuç ile hayatının şokunu atlatan genç kız olayı basın mensupları ile paylaştı.

4 yıldır alerjik astım hastası olduğu ve öksürük nöbetleri geçirdiğini belirten Baş, “Eğer nöbetim gelirse ciddi bir öksürük başlıyor. Bende sınavdaki diğer adayların dikkatini dağıtmamak için ilaçla girmek zorunda kaldım.” dedi.

“SALON GÖREVLİSİNDEN GEREKLİ İZİNLERİ ALDIM”

İlacı önce güvenliğe gösterdiğini belirten Baş, “İlk olarak beni bina sorumlusuna yönlendirdi. Onlar da uygun olduğunu ve sınava girebileceğimi söylediler. Sınıfta bulunan görevli de sorun olmayacağını söyledi. Bende zaten kendisine, ‘Eğer sorun olacaksa sizde durabilir. Ciddi bir nöbetim tutarsa sizden alırım’ dedim. Ancak neden sınavım iptalim edildi anlamış değilim.” dedi.