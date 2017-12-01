taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.984
USD
3,9288
EURO
4,6846
ALTIN
161,13
PETR
62,8300

ÖSYM'den az gören adaylara ek süre

Sınavda okuyucu talep etmeyen, görme bozukluğu yüzde 25 ve üzerinde olan az gören adaylara 2018'den itibaren ek süre verilecek.

AA | 01.12.2017 - 10:14..
  1. Haberler
  2. Eğitim

ÖSYM'den az gören adaylara ek süre

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM Yönetim Kurulunun aldığı kararla, az gören adayların sınavlarda ek süre talebini değerlendirmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi, akademisyenler ve görme engelliler üzerine çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan "Az Gören Adaylar İçin Ek Süre Uygulaması Değerlendirme Komisyonu" oluşturulduğunu anlattı.

GÖRME ORANI YÜZDE 25 VE ÜZERİ OLANLARA KOLAYLIK

Komisyonun az gören adaylara yönelik çalışmalarını tamamladığını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"ÖSYM Yönetim Kurulu, raporu değerlendirerek soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu talep etmeyen) ve engelli sağlık kurulu raporlarında görme sistemi, göz hastalıkları, görme oranı yüzde 25 ve üzerinde olan ve raporunu ÖSYM'ye ileten az gören adaylara 2018 yılından itibaren ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlarda ek süre verilmesi kararı aldı. Buna göre az gören adaylara soru sayısının 60'tan az olduğu sınavlarda 20 dakika, soru sayısı 60 ve üzeri olan sınavlarda 30 dakika ek süre verilecek."

İlginizi Çekebilir
4 üniversitede 4 yeni fakülte kuruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4 üniversitede 4 yeni fakülte kuruldu.
Bakan Bozdağ'dan ilahiyat mezunlarını sevindiren açıklama
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kimlerin nerede görev yapacağına Danıştay'ın karar vermeyeceğini, yasal düzenleme yapacaklarını söyledi.
Başbakan Yıldırım: 17 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor
Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 81 ilden gelen öğretmeni kabul ettiği programda konuştu.
Matematiği, bestelediği şarkılarla öğretiyor
Gaziantep'te bir öğretmen, öğrencilere matematiği kendi bestelediği şarkılarla öğretiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

200
Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

78
Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

45
Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

73
Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

55
Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

Abdülkadir Selvi: Erdoğan'ı yıpratmaya çalışıyorlar

147
DEAŞ'ın temizlendiği bölgede ABD bulgusu

DEAŞ'ın temizlendiği bölgede ABD bulgusu

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM