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ÖSYM'den DGS adaylarına 09.45 uyarısı

Binalara alınma işleminin saat 09.45'te tamamlanacağı, adayların bu saatten sonra binalara alınmayacağı bildirildi.

21.07.2017 - 19:39
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), pazar günü yapılacak 2017 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM BİR KEZ DAHA UYARDI

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 2017-DGS'nin saat 10.00'da başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır." ifadelerine yer verildi.

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