ÖSYM'den DGS adaylarına 09.45 uyarısı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu'yla yaptığı kavga sonrası güvenlik kameralarına yansıyan en net kaçış görüntüsü.

Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

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Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

Merkez üssü Kos Adası olan 6,6'lık deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesinde paniğe neden oldu.