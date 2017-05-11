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ÖSYM'den KPSS adaylarına 09.45 uyarısı

21 Mayıs'ta yapılacak 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na girecek adayların, 15 dakika önce binalara alım işlemi tamamlanacak.

11.05.2017 - 15:56
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ÖSYM'den yapılan açıklamada, 21 Mayıs'ta saat 10.00'da uygulanacak 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın genel yetenek-genel kültür oturumu ile aynı gün saat 14.30'da uygulanacak eğitim bilimleri oturumu için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

09.45'TEN SONRA ADAYLAR, BİNALARA ALINMAYACAK

Genel yetenek-genel kültür oturumunun saat 10.00'da başlamasından dolayı, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işlemlerinin tamamlanacağı saat 09.45'ten sonra, adayların sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

GİRİŞ BELGESİ ÖSYM'NİN SİTESİNDE

Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden saat 14.30'dan itibaren edinebilecekleri belirtildi.

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