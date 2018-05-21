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ÖSYM'den KPSS adaylarına uyarı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Temmuz'da yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'na girecek adaylara önemli uyarılarda bulundu. Başvurular için bugün son gün.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 09:10..
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Adayların sınava girerken yanlarında sınav giriş ve kimlik belgesi bulundurması gerektiği hatırlatılarak, sürücü belgesi ile sınava girilmeyeceği belirtildi. ÖSYM, sınav binalarında emanet eşya alınmayacağını da bildirdi. Ayrıca adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğle sonrası oturumlarda ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM'den KPSS adaylarına uyarı

SON BAŞVURU 21 MAYIS

10 Mayıs’ta başlayan KPSS başvuruları 21 Mayıs’ta sona erecek. Sınav ücretlerinin son ödeme günü ise 22 Mayıs. ÖSYM, sınava girecek tüm adaylar için Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu’nun zorunlu olduğu belirtirken, oturumun 22 Temmuz Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Bu yıl, Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, Eğitim Bilimleri, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı için 60 TL, Alan Bilgisi oturumları için 40 TL olarak belirlendi.

ÖSYM'den KPSS adaylarına uyarı

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