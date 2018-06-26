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ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 5 Temmuz'a kadar ÖSYM'ye bildirilecek.

AA | 26.06.2018 - 12:58..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 5 Temmuz'a kadar alınacak.

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için KPSS-2018/1 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, adaylar tercihlerini 5 Temmuz'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek.

ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

KPSS PUAN ŞARTI

İAdayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

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