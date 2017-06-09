ÖSYM'den LYS'ye gireceklere saat uyarısı

A Milli Takım kariyerini sonlandırmak isteyen Burak Yılmaz'ı, bırakmaması için Arda Turan ikna etti.

CHP'li Aytuğ Atıcı Türkiye'nin Katar'a olan desteğinin altında "Katar'daki terörist gruplara destek" olduğunu düşünüyor

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4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

Katar ile ilişkileri kesen dört Arap ülkesi, Katar bağlantılı çok sayıda kişi ve kuruluşu 'terörist' olarak ilan etti.