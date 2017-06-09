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ÖSYM'den LYS'ye gireceklere saat uyarısı

Yarın başlayacak LYS maratonu öncesinde ÖSYM saat konusunda sınava girecek üniversite adaylarını uyardı.

09.06.2017 - 17:43
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ÖSYM'den LYS'ye gireceklere saat uyarısı

Üniversiteye girmek isteyen 1,5 milyon kişi, yarın başlayacak ve gelecek hafta sona erecek LYS maratonunda ter dökecek.

LYS TARİHLERİ

ÖSYM'nin açıkladığı LYS'ler ve tarihleri ise şu şekilde;

LYS-4 (Sosyal Bilimler): 10 Haziran 2017 saat 10:00
LYS-1 (Matematik): 11 Haziran 2017 saat 10:00
LYS-2 (Fen Bilimleri): 17 Haziran 2017 saat: 10:00
LYS-5 (Yabancı Dil): 17 Haziran 2017 saat: 14:30
LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): 18 Haziran 2017 saat 10:00

ÖSYM'den LYS'ye gireceklere saat uyarısı

09:45'E DİKKAT

Öte yandan ÖSYM, sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarılarla adayların 09:45 kuralına dikkat etmesini istedi.

Bu kurala göre; 09:45'ten sonra sınav merkezine gelen adaylar binaya alınmayacaklar. 14:30'da başlayacak sınav içinse 14:15'ten sonra gelen adaylar binaya alınmayacaklar.

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