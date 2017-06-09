ÖSYM'den LYS'ye gireceklere saat uyarısı

Üniversiteye girmek isteyen 1,5 milyon kişi, yarın başlayacak ve gelecek hafta sona erecek LYS maratonunda ter dökecek.
LYS TARİHLERİ
ÖSYM'nin açıkladığı LYS'ler ve tarihleri ise şu şekilde;
LYS-4 (Sosyal Bilimler): 10 Haziran 2017 saat 10:00
LYS-1 (Matematik): 11 Haziran 2017 saat 10:00
LYS-2 (Fen Bilimleri): 17 Haziran 2017 saat: 10:00
LYS-5 (Yabancı Dil): 17 Haziran 2017 saat: 14:30
LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): 18 Haziran 2017 saat 10:00
09:45'E DİKKAT
Öte yandan ÖSYM, sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarılarla adayların 09:45 kuralına dikkat etmesini istedi.
Bu kurala göre; 09:45'ten sonra sınav merkezine gelen adaylar binaya alınmayacaklar. 14:30'da başlayacak sınav içinse 14:15'ten sonra gelen adaylar binaya alınmayacaklar.