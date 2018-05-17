taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.158
USD
4,4462
EURO
5,2579
ALTIN
184,53
PETR
79,4000

ÖSYM'den sınava geç kalma mağduriyetine önlem

Daha önce mağduriyetlere neden olduğu için 15 dakika kuralının kaldırılmasının ardından ÖSYM'den 'QR kod'lu önlem geldi.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 10:08..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Geçtiğimiz yıl 15 dakika kuralına takılarak sınava geç kalanlar büyük mağduriyet yaşamıştı. Bu mağduriyetlerin çok konuşulmasının ardından ÖSYM 15 dakika kuralını kaldırma kararı almıştı.

Saat 10:00'da başlayan sınav için 09:45'te kapılar kapanmış, sınav binalarına kimse alınmamış ve bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulmuştu.

QR KOD ÖNLEMİ

15 dakika kuralı kaldırıldı. Ama ÖSYM yine de adayların gecikmelerini önlemek amacıyla bu yıl yeni bir uygulama başlatıyor. Artık sınav giriş belgelerinin üzerinde okul binalarının konum bilgilerinin yer aldığı "QR kod" olacak.

TELEFONLARA UYGULAMA İNDİRECEKLER

Öğrenciler telefonlarına bir uygulama indirecek, giriş belgesindeki kodu o uygulamaya okutacak. Ve böylece sınav binalarına nasıl ve kaç dakikada gidebileceklerini öğrenecek. Öğrenciler sistemde anlık trafik bilgisinin verilmesinin de faydalı olabileceği görüşünde.

İki milyondan fazla aday dışında QR sistemini sınav görevlileri de kullanabilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yekta Saraç: Yükseköğretimde kaliteyi arttıracağız
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretimde erişimi artırmaya değil, kalite çıtasını yükseltmeye çalışacaklarını söyledi.
Öğretmenlik lisans programlarına yeni düzenleme
YÖK'ün koordinasyonunda güncellenen eğitim fakültelerindeki 25 öğretmenlik lisans programı, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.
Türkiye'de uluslararası öğrenci bolluğu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Vekili Ahmet Algan, Türkiye'nin 180 ülkeden yaklaşık 108 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyledi.
İsmet Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı yapılacak
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atama bekleyen öğretmenleri sevindirecek bir açıklama yaparak, 25 bin öğretmen alımının yapılacağını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

630
Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

180
Merkel: İran anlaşmaya bağlı kalıyor

Merkel: İran anlaşmaya bağlı kalıyor

55
Ahmet Şık HDP'den aday oldu

Ahmet Şık HDP'den aday oldu

81
Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

217
Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

85
Türk bayrağını PKK'lılara vermeyen kadın

Türk bayrağını PKK'lılara vermeyen kadın

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94