ÖSYM'den sınava geç kalma mağduriyetine önlem

Geçtiğimiz yıl 15 dakika kuralına takılarak sınava geç kalanlar büyük mağduriyet yaşamıştı. Bu mağduriyetlerin çok konuşulmasının ardından ÖSYM 15 dakika kuralını kaldırma kararı almıştı.

Saat 10:00'da başlayan sınav için 09:45'te kapılar kapanmış, sınav binalarına kimse alınmamış ve bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulmuştu.

QR KOD ÖNLEMİ

15 dakika kuralı kaldırıldı. Ama ÖSYM yine de adayların gecikmelerini önlemek amacıyla bu yıl yeni bir uygulama başlatıyor. Artık sınav giriş belgelerinin üzerinde okul binalarının konum bilgilerinin yer aldığı "QR kod" olacak.

TELEFONLARA UYGULAMA İNDİRECEKLER

Öğrenciler telefonlarına bir uygulama indirecek, giriş belgesindeki kodu o uygulamaya okutacak. Ve böylece sınav binalarına nasıl ve kaç dakikada gidebileceklerini öğrenecek. Öğrenciler sistemde anlık trafik bilgisinin verilmesinin de faydalı olabileceği görüşünde.

İki milyondan fazla aday dışında QR sistemini sınav görevlileri de kullanabilecek.