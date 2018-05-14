taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.240
USD
4,3295
EURO
5,1857
ALTIN
183,85
PETR
76,6900

ÖSYM'den sınava gecikmeleri önlemek için QR kod dönemi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi,sınava gecikmeleri önlemek amacıyla giriş belgelerinde sınav binalarının konum bilgilerinin yer aldığı QR kod sistemini başlattı.

AA | 14.05.2018 - 11:23..
  1. Haberler
  2. Eğitim

ÖSYM yetkililerinden verdiği  göre, adaylar, sınava giriş belgeleri üzerinde yerleştirilen QR kod sayesinde sınava girecekleri oturuma ait binanın konumunu kolaylıkla öğrenebilecek. Sınava giriş belgelerinde bulunan ve sınava girilecek binanın konum bilgilerinin gömülü olduğu QR kod, adayların sınav yerlerini öğrenmelerini kolaylaştıracak.

ÖSYM'den sınava gecikmeleri önlemek için QR kod dönemi

ADAYLAR SINAV YERLERİNİ KOLAYCA ÖĞRENECEK

Sistemi kullanabilmek için QR kod okuyucu programlarından herhangi birinin yüklü olduğu cep telefonunun kamerasından, sınav giriş belgesi çıktısı üzerindeki kod parçacığını okutmak ve okuyucu yazılımın ilgili linki açmasına izin vermek yeterli olacak. Söz konusu özelliği kullanarak adaylar, sınav binalarına ulaşım yollarını ve sürelerini kolaylıkla görebilecek.

ÖSYM'den sınava gecikmeleri önlemek için QR kod dönemi

SINAV GÖREVLİLERİ İÇİN DE GEÇERLİ

Yeni uygulamanın kapsamına sınav görevlilerini de dahil edildi. Görevliler de sınav görevli belgelerindeki QR kodu ile görevli oldukları sınav binalarına ait ulaşım yollarını ve sürelerini görebilecek.

ÖSYM, yeni uygulamayla adayların ve sınav görevlilerinin sınava ulaşımlarını kolaylaştırmayı ve gecikmeleri önlemeyi amaçlıyor.

Uygulamanın yaklaşık 2 milyon 381 bin adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi uygulamaya alınması adayların ve görevlilerin sınav binalarına ulaşımını kolaylaştıracak.

ÖSYM'den sınava gecikmeleri önlemek için QR kod dönemi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
PTT sınav başvurusu bugün başladı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından PTT 'ye alınacağı açıklanan 5 bin personelin belirleneceği sınav başvuruları bugün başladı.
Antalya'da renkli festival
Antalya'da düzenlenen ve turistlerin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı Dream of Color Fest etkinliğinde organik boyaları birbirine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.
İlber Ortaylı: Eğitimde eşitliği kaybettik
Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk olan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Biz eğitimde eşitlik düzeyini kaybettik. Paralı eğitime karşı değilim ama eğitim sırf para için yapılmaz" dedi.
Yemen'deki çocukların yüzde 25'i okula gidemiyor
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, her 4 çocuktan birinin okul hayatına devam edemediğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

Erdoğan'dan BBC'ye: Kaybedersek zil takıp oynarsınız

171
BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

BBC Erdoğan'a Abdullatif Şener'i sordu

91
Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

Şehidin babası cenazedeki gülüşmelere inanamadı

128
SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

SONAR Başkanı: Sonuçlara inanmıyorum

76
Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

56
Zekeriya Öz'ün son halleri

Zekeriya Öz'ün son halleri

68
Andy-Ar'a göre seçimler ilk turda biter

Andy-Ar'a göre seçimler ilk turda biter

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM