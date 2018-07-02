ÖSYM'den temmuz ayı sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), temmuz ayı takvimini yayımladı. YDS, e-YDS, TUS, KPSS, ALES, DGS gibi önemli sınavların uygulanma, başvuru veya sonuç açıklanma tarihleri belli oldu.

ÖSYM’nin sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)/Ortaöğretim başvuruları 3-19 Temmuz arasında yapılacak.

YKS SONUÇLARI 31 TEMMUZ'DA

Temmuz’da ayrıca Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), KPSS gibi sınavlar gerçekleştirilecek. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının da 31 Temmuz’da açıklanacağı takvimde yer aldı.