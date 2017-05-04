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ÖSYM'den YGS'ye geç kalanlar için karar

ÖSYM, YGS sınavında 15 dakika kuralıyla mağdur olanlar için kararını açıkladı.

04.05.2017 - 12:26
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ÖSYM Yönetim Kurulunca, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) yönelik tavsiye kararına ilişkin, "Sınav binasına kılavuzda ilan edilen zamanda gelmiş ve sınavla ilgili tüm kurallara riayet etmiş olan adayların herhangi bir mağduriyete uğramasına yol açmadan yeni bir sınavın yapılması mümkün değildir." değerlendirmesi yapıldı.

ÖSYM'den YGS'ye geç kalanlar için karar

15 DAKİKA KURALI DEVAM EDECEK

ÖSYM'nin değerlendirmesinde, KDK'nın ikinci tavsiye kararının "Sınav saatinden 15 dakika önce sınav binası önünde hazır bulunma kuralının gözden geçirilerek bundan sonraki sınavlarda benzer radikal kararların alınması durumunda ölçülü ve orantılı davranılması ve yumuşak geçiş yapılarak, adayların ve ailelerinin iletişim ve medya araçları ile yeterince bilgilendirilmeleri." ile ilgili olduğu hatırlatıldı.

ÖSYM'den YGS'ye geç kalanlar için karar

ÖSYM'den YGS'ye geç kalanlar için karar

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