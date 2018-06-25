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ÖSYM'nin eski sorularına rekor ilgi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yaklaşık bir ay önce erişime açılan eski sınav sorularını 2,5 milyondan fazla kişi inceledi.

AA | 25.06.2018 - 11:53..
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yaklaşması dolayısıyla bir ayda yaklaşık 1,5 milyon aday üniversiteye giriş sınav sorularından yararlandı. ÖSYM  2017 ve öncesine ait tüm sınav sorularını ve cevap anahtarlarını internet sitesinden yayımladı.

ERİŞİME AÇILDILAR

Bu kapsamda 2017 yılı ve önceki yıllara ait üniversiteye giriş, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) soruları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

ÖSYM'nin eski sorularına rekor ilgi

İLK SIRADA KPSS İNCELENDİ

ÖSYM'nin yayımladığı eski sorulardan bir ay gibi kısa sürede 2,5 milyon üzerinde kişi yararlandı.

YKS'nin yaklaşması dolayısıyla bir ayda yaklaşık 1,5 milyon aday üniversiteye giriş sınav sorularını inceledi. Bu kapsamda en çok talebi üniversiteye girişte yöneltilen eski sorular oluşturdu.

Üniversite sınav sorularını sırasıyla, 560 bin 285 kişinin baktığı KPSS soruları, 172 bin 745 kişinin incelediği ALES soruları, 161 bin 919 kişinin merak ettiği DGS soruları ve 123 bin 661 kişinin indirdiği YDS soruları izledi

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