ÖSYM'nin hafta sonu yaptığı sınavlara 39 bin aday katıldı

2018-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2'nci dönem, 2018-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem ve 2018-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'na (2018-Sayıştay Eleme) 39 binin üzerinde aday katıldı.

SORUNSUZ TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 12 Ağustos'ta uygulanan 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2'nci dönem ile 2018-Sayıştay Eleme sınavlarına 39 bin 26 kişi başvurdu.

Geçen hafta sonu tamamlanan sınav oturumlarında toplam 5 bin 468 görevli hazır bulundu. Sınavlar, 17 il merkezinde 142 bina ve bin 889 salonda sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.