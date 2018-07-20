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'Otçu Baba' lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

Gençleri uyuşturucuya alıştıran ve halk arasında "Otçu Baba" olarak bilinen Nazif Kamil Ö. Sakarya'da uyuşturucu içerken yakalandı.

İHA | 20.07.2018 - 19:07..
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Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ilinde ‘Otçu Baba’ lakabı ile tanınan Nazif Kamil Ö.’nün (61) Karasu ilçesinde yerleştiğini ve küçük yaşta çocuklar ve yetişkinlerle evinde uyuşturucu içtirdiği bilgisini aldı.

UYUŞTURUCU İÇERKEN YAKALANDI

İstihbarat üzerine dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, şahsın ikametine yaptıkları operasyonda; şahıs ile birlikte 5 kişiyi uyuşturucu madde içerken yakaladı. İkamette yapılan aramada 42,31 gram toz esrar, 2,30 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Nazif Kamil Ö., uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanımı için yer temin etmek suçlarından gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.'Otçu Baba' lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

MAHALLELİ OPERASYONU ALKIŞLADI

Öte yandan, ikamette bulunan T.Y. (17) isimli şahıstan 1,74 gram toz esrar, B.E. (21) isimli şahıstan 1,58 gram toz esrar ve M.G. (23) isimli şahıstan ise 2,19 gram toz esrar ele geçirildi. Şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. Polisin operasyonu ise mahalle halkı tarafından alkışla karşılandı.

'Otçu Baba' lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı



'Otçu Baba' lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

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