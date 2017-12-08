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Otel lobisinde Hakan Yılmaz'a saldırı

Hakan Yılmaz ile eşi, Etiler'de bir otelde 3 kişi tarafından darp edildi. İfadeleri alınan saldırganlar serbest kaldı.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 09:08..
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Oyuncu Hakan Yılmaz önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katıldı.

Hakan Yılmaz, daha sonra eşi Elif ile birlikte konaklamak için Etiler'deki bir otele gitti.

Yılmaz ve eşi, otele giriş yaptıkları sırada yanlarına, Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe geldi.

3 KİŞİ DÖVDÜLER

Vural, Yılmaz'a "Sen beni tanıyor musun?" diye sordu. Hakan Yılmaz da "Kusura bakmayın, tanıyamadım." yanıtını verdi. Bunun üzerine Denizhan Vural, "Sen beni nasıl tanımazsın. Seni ve karını burada harcarım." dedikten sonra üç kişi, Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisinde tekme tokat vurmaya başladı.

Bu sırada saldırganlar, Elif Yılmaz'ın kafasına da sert bir cisimle vurdu. Otel çalışanlarının araya girip dayağı durdurma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Bir süre sonra otele gelen polis, üç kişiyi gözaltına aldı. Denizhan Vural, koruması ve Erdal Gökçe, polis merkezine götürüldü.

Otel lobisinde Hakan Yılmaz'a saldırı

DARP RAPORU ALDILAR

Yüzü ve gözünün yanı sıra vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluşan Hakan Yılmaz ile eşi hastanede tedavi edilip, darp raporu aldı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ, HEPSİ SERBEST

Ünlü oyuncu daha sonra karakola giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Yılmaz ve eşinin şikayeti sonrası polis, otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İfadeleri alınan saldırganlar serbest bırakıldı.

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