Otel odasında uyuşturucu komasına girdi.

Olay Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi, Tarlabaşı Bulvarı’nda bulunan bir otelde meydana geldi. Otele beraber giren 3 arkadaş, otel odasında uyuşturucu kullanmaya başladı. Kullandığı uyuşturucunun etkisiyle komaya giren 28 yaşında üniversite öğrencisi Ali Evren otel odasında hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ali Evren ile aynı odaya girenlerden biri kaçarken diğer arkadaşı durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede otel odasına ulaşan sağlık ekipleri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Evren’in cansız bedenini ambulansa taşıdı. Yaşanan olayı 112’ye ihbar eden arkadaşı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otelden alınan ceset, Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ali Evren’in aynı zamanda nakliye işi de yaptığı öğrenildi.