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Otel odasının balkon demirlerine asılı cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı turist, kaldığı otel odasının balkon demirlerine kemerle asılı cesedi bulundu.

DHA | 25.05.2018 - 21:11..
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Türkler Mahallesi'ndeki olay sabah saatlerinde meydana gelen olayda, tatil için Alanya'ya gelen ve bir otelde konaklayan Polonyalı Rafal Pawel F.'yi (43), kaldığı odanın balkon demirine boynundan kemerle asılı gören otel çalışanları, durumu otel yetkililerine bildirdi.

İNTİHAR ETTİ

Otel yetkilileri de olayı jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.  İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Rafal Pawel F.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İntihar ettiği üzerinde durulan Polonyalı turistin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otel odasının balkon demirlerine asılı cesedi bulundu

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