Otel sahiplerine uyuşturucu baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon yaptı.

OTEL SAHİBİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda bir otelin sahibi olduğu öğrenilen 2 şüpheliden 2 paket 3,97 gram metaamfatemin maddesi ele geçtirildi.

Şüphelilerden Muhammet S. ve Ahmet B. uyuşturucu ticareti yapma suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Eş zamanlı operasyonun bir diğer ayağı ise Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi uygulama noktası oldu.

Otomobiliyle kent merkezine uyuşturucu madde taşıyan bir başka otel sahibi Akif A, iç çamaşırına gizlemiş şekilde 540 adet captagon hap ve 1. 47 gram metamfetamin ile yakalandı.

Gözaltına alınan otel sahibi Akif A’da tutuklanarak cezaevine konuldu.