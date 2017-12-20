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Otelin 28'inci katından ölüme atladı

İzmir'in Konak ilçesinde, borçları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen kuyumcu Ekmel Aslan, kaldığı otelin 28'inci katından atlayarak intihar etti.

DHA | 20.12.2017 - 07:48..
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İzmir'in Konak İlçesi'ndeki İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda borçları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edilen Ekmel Aslan, kaldığı 28'inci kattaki otel odasında, boşanma aşamasında olduğu eşini aradı.

Otelin 28'inci katından ölüme atladı

28. KATTAN 9. KATA DÜŞTÜ

Aslan, eşiyle konuştuktan sonra otelin penceresinde kendisini boşluğa bıraktı. 9'uncu kattaki terasın beton zeminine düşen Ekmel Aslan'ı fark eden otel görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otelin 28'inci katından ölüme atladı

Ekmel Aslan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Otelin 28'inci katından ölüme atladı

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