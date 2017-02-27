Otelineöde.net acente mantığını yeniden şekillendiriyor

OtelineÖde.net Nedir ?

Apis Global yeni markası OtelineÖde.net’i sektörle buluşturdu. Yeni kurulan, şirket ile ilgili bilgi veren CEO Serhat Alev, Otel ile son kullanıcıyı dünya genelinde 300.000'den fazla otele rezervasyon yapabilmek için buluşturuyor, otel rezervasyonun yanısıra tüm uluslararası havayolu firmalarının uçak biletleri ve tüm havaalanlarından transfer ve araç kiralama gibi hizmetlerin de çevrimiçi olarak satın alınabildiği bir platform olarak tanıttı. Serhat Alev, OtelineÖde.net’in sadece teknolojik bir portal olmadığını bunun yanı sıra yeni bir iş modelini otellere sunduklarını belirterek; “Kendilerini platforma dâhil eden oteller, son kullanıcı ile buluşup alışılmış ödeme yöntemlerinin dışında alternatif çözümler ile rezervasyonların ödemesini direkt olarak otele veya ilgili kanallara yapmasını sağlıyoruz. OtelineÖde.net "Bu kadar net" sloganıyla sektöre hayırlı olsun” dedi.

"Misafirler artık istediği gibi ödeyecek"

OtelineÖde.net hakkında birçok avantaj sıralayan Serhat Alev, sistemin en belirgin özelliğinin son kullanıcının rezervasyon anında %15’lik kısmını ödeyerek, erken rezervasyon ve diğer fırsatlardan yararlanabileceğini, kalan kısmını otele girişte ödeyebileceğini, Ayrıca son kullanıcının otel giriş tarihine kadar düşen fiyatlardan yararlanarak girişte düşen fiyat üzerinden ödeme yapabileceğini belirtti. OtelineÖde.net Proje Direktörü Hasan Tellioğlu da, Sistemdeki otel sayısının hızla artarak yayılacağını belirterek şunları söyledi;

"Son kullanıcı (Misafir) da otel de kârlı"

“OtelineÖde.net ile operatör acente kavramı kalkıyor. Bu sistem birebir müşteriye yöneliyor. Oteller artık tek bir tur operatörüne bağlı kalmayıp, OtelineÖde.net ile tüm çevrimiçi rezervasyon sistemlerine fiyatlarını gönderebiliyor ve buradan gelen rezervasyonları kontrol edebiliyor. Böyle bir sistemi direkt otelcilere ulaşıp sistemlere dâhil ederek kontrolünü yapan ve otelleri anlık satış getirebilecek kanallara yönlendiren yok. Her gün 30-40 arasında otel OtelineÖde.net'e dahil oluyor. OtelineÖde.net tamamen son kullanıcı ve otellerin kârınadır.”

OtelineÖde.net Hakkında;

Serhat Alev tarafından kurulan Apis Global, 2016 yılında çevrimiçi yeni nesil operatör mantığı ile kuruldu. Sistemde şu anda 300.00' den fazla otel bulunuyor. Apis Global aynı zamanda OtelineÖde.net markası ve "Bu kadar net" sloganıyla da son kullanıcıya ulaşıyor. OtelineÖde.net, sistemine kayıt olan otellere 100 den fazla çevrimiçi kanallara channel manager (kanal yönetimi) sistemi sayesinde entegre olarak, otellere farklı pazarlardan farklı para birimleri ile satış desteği veriyor. OtelineÖde.net aynı zamanda dinamik paket oluşturulabiliyor. Bu dinamik paket ile son kullanıcılar tüm hizmetleri tek bir platform üzerinden satın alabiliyor. Pazar bazında da performans değerlendirmesi yapabiliyor.