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Otellerin doluluk oranı yüzde 95'i aştı

Döviz kurundaki yükselişin ardından iç turizme talep artarken, otellerdeki doluluk oranı Kurban Bayramı'nın gelmesiyle yüzde 100'e ulaşacak.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 07:54..
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Otellerin doluluk oranı yüzde 95'i aştı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince otellerde ciddi doluluklar yaşanıyor. Doluluk oranları şu anda yüzde 95’in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır" diye konuştu.

Otellerin doluluk oranı yüzde 95'i aştı

"YABANCI TURİST SAYISINDA DA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR"

9 günlük bayram tatilinin Ağustos ayına denk gelmesiyle otel doluluk oranlarının çok yüksek olduğunun altını çizen Firuz Bağlıkaya, "Ağustos ayı en verimli tatil ayı. Otel dolulukları zaten çok yüksek. Türkiye’deki yabancı turist sayısında da yüzde 30 gibi çok ciddi bir artış var. Dolayısıyla turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince çok ciddi doluluklar yaşanıyor. Bazı standartlardaki otellerde hiç yer kalmadı. Doluluk oranları şu anda yüzde 95’in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır" diye konuştu.

Otellerin doluluk oranı yüzde 95'i aştı

YURT DIŞI İÇİN REZERVASYONLAR İPTAL EDİLİYOR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Yöre Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Perçin ise, dövizdeki artış sebebiyle yurt dışı tatili planlayan yerli turistin, rezervasyon iptalleri yapıp iç turizme yöneldiğini ve bunun Kurban Bayramı sonrasında da iç turizmi hareketlendirdiğini ifade etti.

Otellerin doluluk oranı yüzde 95'i aştı

Otellerin doluluk oranı yüzde 95'i aştı

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