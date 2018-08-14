Otellerin doluluk oranı yüzde 95'i aştı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince otellerde ciddi doluluklar yaşanıyor. Doluluk oranları şu anda yüzde 95’in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır" diye konuştu.

"YABANCI TURİST SAYISINDA DA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR"

9 günlük bayram tatilinin Ağustos ayına denk gelmesiyle otel doluluk oranlarının çok yüksek olduğunun altını çizen Firuz Bağlıkaya, "Ağustos ayı en verimli tatil ayı. Otel dolulukları zaten çok yüksek. Türkiye’deki yabancı turist sayısında da yüzde 30 gibi çok ciddi bir artış var. Dolayısıyla turizmcinin en verimli aylarından bir tanesindeyiz ve üstüne bir de bayram gelince çok ciddi doluluklar yaşanıyor. Bazı standartlardaki otellerde hiç yer kalmadı. Doluluk oranları şu anda yüzde 95’in üzerinde ama otellerin tamamı dolacaktır" diye konuştu.

YURT DIŞI İÇİN REZERVASYONLAR İPTAL EDİLİYOR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Yöre Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Perçin ise, dövizdeki artış sebebiyle yurt dışı tatili planlayan yerli turistin, rezervasyon iptalleri yapıp iç turizme yöneldiğini ve bunun Kurban Bayramı sonrasında da iç turizmi hareketlendirdiğini ifade etti.