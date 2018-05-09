Ötenazi nedir

Özellikle Avrupa'da yaygın olan ötenazi, bir kişinin yaşamının dayanılamayacak kadar acılı hale ve hastalıktan yaşayamayacak duruma gelmesi sonucunda kişinin kendi kendine tıbbi olarak ölümü istemesine verilen isimdir.

ÖTENAZİ NASIL YAPILIR

Ötenazinin acısız oluşu özellike istenilmekte ve uygulanmaktadır. Doktorların gözetiminde acısız veya çok az acıtacak şekilde enjeksiyon yoluyla yapılan yüksek dozda ilaç alımıyla yapılan ötenazi uygulanır. Bu arada ötenazi ile intihar birbirinden farklı kavramlar olup, birinde yasal olarak kişi kendini öldürmekte, diğerinde ise adli süreç bulunmaktadır.

ÖTENAZİ'NİN DİNİ KARŞILIĞI

Kadim dinlerde kişinin kendi canına kast etmesinin yasak olması nedeniyle ötenazi hiçbir dinde kabul görmemektedir. Bunların haricinde yasal olarak Avrupa ve ABD'nin bazı kesimlerinde onaylanan ötenazi, kişinin tercihine ve kabul edilebilir bir sebebinin bulunmasına dayanmaktadır.