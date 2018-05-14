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Otilia'dan Sinan Akçıl açıklaması: Beni kandırdı

Sinan Akçıl'ın açıklamasını öğrenen Otilia çılgına döndü.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 11:07..
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Otilia'dan Sinan Akçıl açıklaması: Beni kandırdı

Şarkıcı Sinan Akçıl, Aralık 2016’da Rumen şarkıcı Otilia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Popçu kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “Artık sevgilim yok, yalnızım” dedi.

"BENİ KANDIRDI"

Bu sözler sosyal medya üzerinden Romanya’daki sevgilisi Otilia’ya ulaştı. Seksi şarkıcı ‘Instastory’de Sinan Akçıl’ın kendisini kandırdığını söyledi.

"BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIN"

İşte Otilia’nın, Sinan Akçıl hakkındaki açıklamaları: “Baştan beri beni yanıltmana rağmen neden ‘Seni seviyorum’ dedin? Neden her şeyin yolunda olduğunu söyledin? Öyle hissetmiyorsan neden kalbimi aşk kelimeleriyle doldurdun? Bu ilişki için her şeyi yaptım. Ama sen beni günden güne öldürmek için her şeyi yaptın.

"KENDİNİ TANIYAMAYAN BİR KADIN OLDUM"

Kendini tanıyamayan bir kadın oldum. Bunları neden mi yazıyorum? Acılarımı paylaşmak ve tüm kadınlara onların aşkını hak etmeyen erkekleri asla seçmemelerini söylemek istedim.”

Otilia'dan Sinan Akçıl açıklaması: Beni kandırdı

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