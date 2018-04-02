Otizmli çocuklardan Mehmetçik'e destek

Afyonkarahisar Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi tarafından, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde bir program düzenlendi.
MEHMETÇİK'E DESTEK
Afyonkarahisar Özel Eğitim Merkezi'nde staj yapan İbrahim Evren Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin otizmli ailelerin yaşadığı sıkıntıları anlattığı kısa tiyatro gösterisi ise salondakileri duygulandırdı.
Merkezin Müdürü Olcay Göçen, yaptığı konuşmada, etkinlikte Afrin'deki Mehmetçiklere destek vermek istediklerini söyledi.