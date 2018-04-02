Otizmli çocuklardan Mehmetçik'e destek

1 Camını kırdığı araçtan 68 bin dolar çaldı Bursa'da park halindeki aracın camını parke taşıyla kıran hırsız, 68 bin dolar bulunan çantayı çalarak, kayıplara karıştı.

2 Muslera arkadaşlarından özür diledi Trabzonspor maçında iyi bir performans sergileyen Muslera, mücadelenin uzatma dakikaların önde yakalanınca orta sahadan gol yedi. Muslera yediği golden dolayı takım arkadaşlarından özür diledi.

3 Sudan'da kilometrelerce uzunluktaki benzin kuyruğu Kuzey Afrika ülkelerinden Sudan'da son günlerin en büyük benzin/dizel talebi yaşanıyor. Bölgede araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturarak depolarını doldurmaya çalışıyor.

4 ABD'li askerler Menbiç'te Türk askerini izledi Proje terör örgütü PKK/YPG'ye desteklerine devam eden Amerika, Türkiye'nin olası bir Menbiç operasyonu için teröristlerle birlikte teyakkuzda.

5 Diyetinizi sabote eden sahtekar gıdalar Diyetteyim ancak kilo veremiyorum diyorsanız sebebi bu gıdalar olabilir.

6 Bursa'da 68 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasında Bursa’da hırsızların park halindeki otomobilin camını kırıp 68 bin dolar parayı alıp kaçtıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.