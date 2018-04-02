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Otizmli çocuklardan Mehmetçik'e destek

Afyonkarahisar'da özel bir eğitim merkezindeki otizmli çocuklar, Arfin'de sürdürülen operasyona destek amacıyla TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yüreğimiz ve dualarımızla yanındayız mesajını verdiler.

AA | 02.04.2018 - 16:36..
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Afyonkarahisar Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi tarafından, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde bir program düzenlendi.

Otizmli çocuklardan Mehmetçik'e destek

MEHMETÇİK'E DESTEK

Afyonkarahisar Özel Eğitim Merkezi'nde staj yapan İbrahim Evren Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin otizmli ailelerin yaşadığı sıkıntıları anlattığı kısa tiyatro gösterisi ise salondakileri duygulandırdı.

Otizmli çocuklardan Mehmetçik'e destek

Merkezin Müdürü Olcay Göçen, yaptığı konuşmada, etkinlikte Afrin'deki Mehmetçiklere destek vermek istediklerini söyledi.

Otizmli çocuklardan Mehmetçik'e destek

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