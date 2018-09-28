Otizmli Buğra, şimdi yüksek lisans öğrencisi

İlkokul bile okuyamaz denilen üstün yetenekli otizmli piyanist Buğra Çankır, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Konservatuvarı’nda yüksek lisans eğitimine başladı.

Buğra Çankır, 24 yaşında bir otizmli. İletişim konusunda doğuştan gelen güçlükleri var. 10 yaşındayken üstün yetenekli müziksel özellikleri olduğu anlaşıldı.

SESLERİ DUYMADAN TANIMLIYOR

Perfect Pitch ya da ‘Mutlak Kulak’ olarak adlandırılan ve doğadaki tüm sesleri herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan nota olarak tanımlayabilme diye açıklanan bu yeteneği, 2004 yılında Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Genetik Araştırma Merkezi’nin testiyle belgelendi.

LİTERATÜRE GEÇTİ

Ardından, matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli olan ve genelde otizmli çocuklarda görülen ‘savant sendromu’ ile ilgili araştırmalar yapan Wisconsin Medical Society tarafından 2007 yılında bu özelliği nedeniyle dünyadaki savantlar arasında gösterilerek, literatüre geçti.

OTİZME FARKINDALIK YARATIYOR

Buğra Çankır, Türkiye'de tanısı konulmuş 342 bin otizmli ve ailesine umut veriyor, onlara öncülük ediyor. Otizmli bireylerin öğretilebilir ve yapabilir olduğunu göstermek suretiyle toplumun otizm konusunda farkındalık bilincini artırıyor, otizme negatif olan bakış açısını düzeltiyor.